На Днепропетровщине «Peugeot» съехал в кювет и перевернулся

В Кривом Роге ночью из легковушки, которая съехала в кювет и перевернулась, спасатели вырезали пострадавшего водителя.

Авария случилась вчера, 16 июля, около 22:26, на улице Водопьянового. Мужчина 1992 года рождения, который находился за рулем «Peugeot 308», не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Спасателям пришлось извлекать водителя из изуродованного авто при помощи гидравлического инструмента. От госпитализации он отказался.

Также травмы получила пассажирка 1999 года рождения. Женщина вышла из авто самостоятельно. «Скорая» увезла ее в больницу.

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