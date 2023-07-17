На Днепропетровщине «Peugeot» съехал в кювет и перевернулся

Авария случилась вчера, 16 июля, около 22:26, на улице Водопьянового. Мужчина 1992 года рождения, который находился за рулем «Peugeot 308», не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
Спасателям пришлось извлекать водителя из изуродованного авто при помощи гидравлического инструмента. От госпитализации он отказался.
Также травмы получила пассажирка 1999 года рождения. Женщина вышла из авто самостоятельно. «Скорая» увезла ее в больницу.
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