На Днепропетровщине пенсионеры отдали вооруженным вымогателям деньги и золото: полиция ищет свидетелей

В Днепропетровской области банда вымогателей с пистолетом вынесла из дома пенсионеров деньги, золото и технику, угрожая им пистолетом. Пока банду разыскивают полицейские. Если кому-то известна любая информация – звоните в полицию.

В полицию обратился 74-летний мужчина из села Пушкаревка Верхнеднепровского района Днепропетровской области. Он сообщил, что, когда возвращался со своей женой на авто домой, во дворе их поджидали неизвестные в балаклавах.

Злоумышленники завели супругов в дом, угрожая пистолетом, связали и начали вымогать деньги. Завладев 140 тыс. грн, изделиями из золота и двумя мобильными телефонами, они скрылись с места преступления.

Сейчас банду разыскивают полицейские.

Сейчас банду разыскивают полицейские. Если кому-то известна любая информация – звоните в полицию.

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