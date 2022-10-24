На Днепропетровщине пассажиры подрались в маршрутке из-за украинского языка

В Кривом Роге в маршрутке возник языковой скандал. Один из пассажиров был недоволен тем, что другие говорили в его присутствии на украинском.

О своем неприятном опыте рассказала местная журналистка Наталья Шишко.

По словам Натальи, она с подругой спокойно ехала в криворожской маршрутке и обсуждала свой быт. Одному из пассажиров не понравилось, что женщины делали это на украинском языке. О чем мужчина открыто заявил на весь салон.

Он сказал, что пассажирки «оскорбляют его слух на своем украинском» и нецензурно высказался в сторону женщин.

На этот выпад со стороны мужчины отреагировали все пассажиры маршрутки, разразился скандал, а молодой парень даже ударил противника украинского языка. Тогда вмешался водитель, пригрозивший вызвать полицию.

После того, как все сели на свои места, дискуссия не утихла. Пассажиры затронули тему военных, русских школ и других чувствительных вопросов. Мужчина выражал явную пророссийскую позицию, говорил, что это все споры власти и нужно договариваться, чтобы не было войны.

Позже мужчине напомнили, что дискуссия началась из-за украинского языка. Он почему-то начал неловко извиняться и говорить, что он вообще поляк, но родился в Кривом Роге.

Но пассажиры не поверили, что извинения были искренними, поэтому обозвали мужчину коллаборантом. После чего тот вышел, поняв, что его пророссийскую позицию никто в маршрутке принимать не собирается.

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