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На Днепропетровщине открыли еще одну Школу Супергероев

Сегодня 13:22
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В Днепропетровской области продолжают вводить школы для супергероев в больницах. На этот раз такая школа была открыта в Кривом Роге.

Новости Днепра про На Днепропетровщине открыли еще одну Школу Супергероев

Сообщение об этом опубликовало Министерство образования и науки Украины. Кроме Кривого Рога, в список вошли Львов, Ровно и Винница.

Школа Супергероев – это сеть бесплатных школ с индивидуальными программами для детей, которые находятся в больницах долгое время. На официальном сайте государственного учреждения «Школа Супергероев» ее руководительница Наталья Жилинская рассказала:

Мы должны каждый день возвращать детям детство и заинтересованность в обучении даже в больничных стенах. Научить их мечтать без границ и преодолевать страхи. В то же время, наша цель – современное эргономичное образовательное пространство в каждой украинской больнице, доступ к качественному образованию – каждому маленькому пациенту. Школа супергероев – это не просто проект, это большая команда учителей, воспитателей, психологов, врачей, родителей. Мы благодарны за поддержку и безгранично счастливы, что круг друзей для наших детей становится больше.

В Днепре в таких школах учатся супергерои таких медицинских учреждений:

  • КП «Криворожский противотуберкулезный диспансер» Днепропетровского областного совета;
  • КП «Региональный медицинский центр семейного здоровья» Днепропетровского областного совета.

Ранее мы писали, что в Днепре расконсервировали уникальный фонтан-водопад.

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