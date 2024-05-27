На Днепропетровщине открыли еще одну Школу Супергероев

В Днепропетровской области продолжают вводить школы для супергероев в больницах. На этот раз такая школа была открыта в Кривом Роге.

Сообщение об этом опубликовало Министерство образования и науки Украины. Кроме Кривого Рога, в список вошли Львов, Ровно и Винница.

Школа Супергероев – это сеть бесплатных школ с индивидуальными программами для детей, которые находятся в больницах долгое время. На официальном сайте государственного учреждения «Школа Супергероев» ее руководительница Наталья Жилинская рассказала:

Мы должны каждый день возвращать детям детство и заинтересованность в обучении даже в больничных стенах. Научить их мечтать без границ и преодолевать страхи. В то же время, наша цель – современное эргономичное образовательное пространство в каждой украинской больнице, доступ к качественному образованию – каждому маленькому пациенту. Школа супергероев – это не просто проект, это большая команда учителей, воспитателей, психологов, врачей, родителей. Мы благодарны за поддержку и безгранично счастливы, что круг друзей для наших детей становится больше.

В Днепре в таких школах учатся супергерои таких медицинских учреждений:

КП «Криворожский противотуберкулезный диспансер» Днепропетровского областного совета;

КП «Региональный медицинский центр семейного здоровья» Днепропетровского областного совета.

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