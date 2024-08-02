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  • На Днепропетровщине отец пострадал от рук надоедливого поклонника своей дочери

На Днепропетровщине отец пострадал от рук надоедливого поклонника своей дочери

Сегодня 21:59
просмотров

Парень напал на отца своей девушки, потому что пытался ее защитить.

Новости Днепра про На Днепропетровщине отец пострадал от рук надоедливого поклонника своей дочери

Преступление произошло 31 июля в Павлоградском районе. 21-летний парень пришел домой к женщине, чтобы выяснить отношения.

Отец попытался остановить агрессора, который оскорблял его дочь, но тот толкнул его на землю и стал избивать руками и ногами. Когда 61-летний потерпевший потерял сознание, нападавший скрылся.

Правоохранители задержали преступника. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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