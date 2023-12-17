На Днепропетровщине отдадут последние почести 21-летнему воину ВСУ Вадиму Клишо, погибшему вблизи Белогоровки

Вблизи населенного пункта Белогоровка в Луганской области погиб 21-летний младший сержант Клишо Вадим Олегович.

Об этом сообщает мэр Каменского Андрей Билоусов.

Мужчина родился 24 апреля 2002 года в г. Золотое Луганской области. В 2021 году окончил Северодонецкий химико-механический техникум.

С 2021 года Вадим присоединился к рядам ВСУ. У Героя дома остались мать и сестра.

От имени всего общества, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника, — заявил мэр города Каменское.

Панахида состоится 18 декабря в 11 часов, в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ВТО (ул. Сергея Слисаренко, 34).

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям Героя.

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