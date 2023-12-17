На Днепропетровщине отдадут последние почести 21-летнему воину ВСУ Вадиму Клишо, погибшему вблизи Белогоровки

Об этом сообщает мэр Каменского Андрей Билоусов.
Мужчина родился 24 апреля 2002 года в г. Золотое Луганской области. В 2021 году окончил Северодонецкий химико-механический техникум.
С 2021 года Вадим присоединился к рядам ВСУ. У Героя дома остались мать и сестра.
От имени всего общества, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника, — заявил мэр города Каменское.
Панахида состоится 18 декабря в 11 часов, в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ВТО (ул. Сергея Слисаренко, 34).
Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям Героя.
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