На Днепропетровщине оштрафовали маму, потому что ее дочь не ходила на онлайн-уроки

В Павлограде оштрафовали маму, потому что ее дочь не ходила на онлайн-уроки. Об этом говорится в постановлении Павлоградского горрайонного суда.
Девочка без уважительных причин не подключалась на онлайн-уроки целый месяц. Поэтому руководство школы обратилось к правоохранителям. Во время судебного заседания судьи установили, что мама школьницы не выполняла свои родительские обязанности и не следила за тем, посещает ли ее ребенок занятия.
Теперь женщина должна заплатить 1700 гривен штрафа и судебный сбор – 454 гривны.
Напомним, похожая ситуация произошла в Кривом Роге. Маму двух школьников оштрафовали, потому что ее сыновья не выходили на онлайн-занятия три месяца.
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Яна Юхименко
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