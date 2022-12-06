На Днепропетровщине оштрафовали маму, потому что ее дочь не ходила на онлайн-уроки

В Павлограде мама заплатит штраф, потому что дочь не ходила на уроки.

В Павлограде оштрафовали маму, потому что ее дочь не ходила на онлайн-уроки. Об этом говорится в постановлении Павлоградского горрайонного суда.

Девочка без уважительных причин не подключалась на онлайн-уроки целый месяц. Поэтому руководство школы обратилось к правоохранителям. Во время судебного заседания судьи установили, что мама школьницы не выполняла свои родительские обязанности и не следила за тем, посещает ли ее ребенок занятия.

Теперь женщина должна заплатить 1700 гривен штрафа и судебный сбор – 454 гривны.

Напомним, похожая ситуация произошла в Кривом Роге. Маму двух школьников оштрафовали, потому что ее сыновья не выходили на онлайн-занятия три месяца.

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