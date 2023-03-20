На Днепропетровщине опекунша напоила алкоголем 7-летнего мальчика

Об этом сообщили в Криворожском отделении полиции.
Так, полицейские увидели в одном из городских телеграмм-каналов видео, на котором ребенок держал в руках слабоалкогольный напиток, а затем пил его в присутствии взрослых. Как оказалось, 7-летний мальчик был вместе со своей матерью, которую лишили родительских прав и с опекуншей, которая должна была присматривать за школьником.
По словам правоохранителей, напиток включал в себя 2,5% алкоголя. На попечительницу, которая оставила ребенка без должного ухода, составили протокол. Ей грозит штраф от 850 до 1700 гривен.
Напомним, в Никопольщине 6-летний мальчик травмировался, когда на него упала стена в заброшенном здании.
Читайте также:
Автор:
Сегодня днем оккупанты обстреляли Великомихайловскую громаду из тяжелой артиллерии.
Коронавирус никуда не делся.
Вчера, 18 марта, в Каменском горожане заметили на дороге пьяного…
Не забудьте зарядить телефон и повербанк!
Что бы это значило?
Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 700 окупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 165 610 своих военных.
Житель Днепра выпал из окна своего дома и чудом избежал тяжелых травм.
В Кривом Роге спасатели помогли мужчине, на которого упало тяжелое дерево прямо во дворе его дома.
В течение 20 марта частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить плановые ремонтные работы. Поэтому возможно отключение электроэнергии по нескольким адресам.
Сегодня, 20 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
6-летний мальчик играл со сверстниками в разрушенном заброшенном здании в селе Зеленый Гай Никопольского района.
Днепропетровщина потеряла еще одного героя. В поселке Гвардейское Новомосковского района почтили память и проводили в последний путь младшего сержанта Заима Андрея.
Зонт сегодня не понадобится!
Сегодня днем оккупанты обстреляли Великомихайловскую громаду из тяжелой артиллерии.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!