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На Днепропетровщине опекунша напоила алкоголем 7-летнего мальчика

Сегодня 10:16
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В Кривом Роге ребенок пил алкоголь в присутствии матери и опекунки.

Новости Днепра про На Днепропетровщине опекунша напоила алкоголем 7-летнего мальчика

Об этом сообщили в Криворожском отделении полиции.

Так, полицейские увидели в одном из городских телеграмм-каналов видео, на котором ребенок держал в руках слабоалкогольный напиток, а затем пил его в присутствии взрослых. Как оказалось, 7-летний мальчик был вместе со своей матерью, которую лишили родительских прав и с опекуншей, которая должна была присматривать за школьником.

По словам правоохранителей, напиток включал в себя 2,5% алкоголя. На попечительницу, которая оставила ребенка без должного ухода, составили протокол. Ей грозит штраф от 850 до 1700 гривен.

Напомним, в Никопольщине 6-летний мальчик травмировался, когда на него упала стена в заброшенном здании.

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