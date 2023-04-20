На Днепропетровщине около 300 домов остаются подтопленными

По области остаются подтопленными 274 дома. Больше всего – 239 – в пгт Куриловка Петриковской поселковой ТГ Днепровского района, 33 дома – в пгт. Обуховка Обуховской поселковой ТГ Днепровского района и 2 дома – в Днепре.
Кроме этого, в Шевченковском районе Днепра подтоплен 1 храм, а также развлекательное заведение «Rio Club» и территория заведения отдыха «Дача Горца» в Обуховке.
Пострадали от воды и 435 территорий частных домовладений по области, а также полгектара сельхозугодий в Куриловке.
В ГСЧС отметили: обследование территорий и контроль состояния подтопленных участков продолжаются.
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