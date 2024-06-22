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  • На Днепропетровщине оборвалась жизнь спасателя, раненного во время вражеского удара

На Днепропетровщине оборвалась жизнь спасателя, раненного во время вражеского удара

Сегодня 13:25
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Оборвалась жизнь спасателя Николая Нечипоренко, получившего ранения во время вражеского удара в начале июня.

Новости Днепра про На Днепропетровщине оборвалась жизнь спасателя, раненного во время вражеского удара

Трагическое известие сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Тогда враг с помощью дронов-камикадзе атаковал Никопольский район, из-за удара вспыхнул автомобиль.

Когда спасатели тушили пожар, враг атаковал повторно.

28-летний парень получил тяжелые поражения. С тех пор боролся. Но…Светлая память Герою. И искренние соболезнования близким и всей семье спасателей, — говорится в сообщении главы ОВА.

Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким Героя.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине оборвалась жизнь спасателя, раненного во время вражеского удараУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине оборвалась жизнь спасателя, раненного во время вражеского удараРусский

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