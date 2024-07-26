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На Днепропетровщине обмелела река Саксагань: что говорят в Миндовкилля

Сегодня 15:11
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В Каменском районе Днепропетровской области обмелела река Саксагань.

Новости Днепра про На Днепропетровщине обмелела река Саксагань: что говорят в Миндовкилля

Из-за обмеления реки жители окрестных сел Каменского района остались без воды в колодцах. Вскоре их снабдят подвозом питьевой воды. Также наработают пути подключения жителей сел к системе централизованного водоснабжения

В Миндовкилле рассказали о причинах обмеления. По словам заместителя Министра Елены Крамаренко, это следствие аномальной жары и террористического акта России по подрыву плотины Каховской ГЭС.

«Следует отметить, что Кресовское водохранилище, расположенное на р.Саксагань и является источником наполнения Южного водохранилища – источника питьевого водоснабжения 70% города Кривой Рог и Криворожского района. Других источников его заполнения не существует. Кроме того, из-за аномальных температур увеличилась интенсивность испарения, что в комплексе приводит к обмелению р.Саксагань и уменьшению уровней воды в колодцах местных жителей. Последствия террористического акта России по подрыву плотины Каховской ГЭС испытывают не только Херсонщина и Николаевщина, но и Днепропетровщина, но Минокружение не стоит в стороне и максимально вовлечено в решение всех проблем», — отметила Елена Крамаренко.

Новости Днепра про На Днепропетровщине обмелела река Саксагань: что говорят в Миндовкилля

Напомним, ранее мы писали, что эколог рассказал, почему в Днепре массово гибнет рыба.

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