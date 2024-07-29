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  • На Днепропетровщине обессилевший от жары лебедь застрял в карьере: как его спасали

На Днепропетровщине обессилевший от жары лебедь застрял в карьере: как его спасали

Сегодня 13:09
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В Кривом Роге в очередной раз спасли лебедя, нечаянно залетевшего на территорию карьера.

Новости Днепра про На Днепропетровщине обессилевший от жары лебедь застрял в карьере: как его спасали

В Кривом Роге работники Северного горно-обогатительного комбината спасли обессиленного от жары лебедя. Об этом говорится на сайте компании «Метинвест Кривой Рог».

Как рассказали рабочие, лебеди периодически спускаются вглубь карьера, когда ищут воду. Так случилось и на этот раз, но птица не смогла самостоятельно выбраться на поверхность.

Манящая передышка оборачивается для птиц серьезной проблемой, поскольку вылететь вверх из ограниченного бортами пространства для них часто становится не по силам. Очевидно, такая ситуация случилась с лебедем, которого на днях заметил водитель автосамосвала Анатолий Кляцкий, — говорится в сообщении.

Андрей рассказывает, что во время поездки серпантином к экскаватору на загрузку на горизонте – 255 метров, заметил на дороге измученного лебедя. Птица не испугалась машины, потому что была максимально обессиленной.

Вместе с начальником смены Андрей решил вывести гостя к озерцу вблизи дробильной фабрики. Пернатый в кондиционированном помещении автомобиля и благодаря пище пришел в себя. Анатолий вместе с бульдозеристом направил лебедя в воду.

Теперь и у Первомайского карьера есть своя история о спасенной птице, а не только у коллег из Ганновского или у ингульчан, – шутит начальник смены Дмитрий Канчуковский.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине обессилевший от жары лебедь застрял в карьере: как его спасалиУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине обессилевший от жары лебедь застрял в карьере: как его спасалиРусский

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