На Днепропетровщине обессилевший от жары лебедь застрял в карьере: как его спасали

В Кривом Роге работники Северного горно-обогатительного комбината спасли обессиленного от жары лебедя. Об этом говорится на сайте компании «Метинвест Кривой Рог».
Как рассказали рабочие, лебеди периодически спускаются вглубь карьера, когда ищут воду. Так случилось и на этот раз, но птица не смогла самостоятельно выбраться на поверхность.
Манящая передышка оборачивается для птиц серьезной проблемой, поскольку вылететь вверх из ограниченного бортами пространства для них часто становится не по силам. Очевидно, такая ситуация случилась с лебедем, которого на днях заметил водитель автосамосвала Анатолий Кляцкий, — говорится в сообщении.
Андрей рассказывает, что во время поездки серпантином к экскаватору на загрузку на горизонте – 255 метров, заметил на дороге измученного лебедя. Птица не испугалась машины, потому что была максимально обессиленной.
Вместе с начальником смены Андрей решил вывести гостя к озерцу вблизи дробильной фабрики. Пернатый в кондиционированном помещении автомобиля и благодаря пище пришел в себя. Анатолий вместе с бульдозеристом направил лебедя в воду.
Теперь и у Первомайского карьера есть своя история о спасенной птице, а не только у коллег из Ганновского или у ингульчан, – шутит начальник смены Дмитрий Канчуковский.
Читайте также:
Автор:
В Днепре переименовали улицу Андрея Фабра.
Первые заведения McDonalds в Днепре появились в 1997 году. Чтобы…
В августе в Днепре будут выключать газ.
В Днепре провели в последний путь активиста Михаила Тонконогого, которого…
В Днепре переименовали улицу Андрея Фабра.
Первые заведения McDonalds в Днепре появились в 1997 году. Чтобы попробовать гамбургер или выпить колы в рестораны выстраивались огромные очереди. Со временем McDonalds в Днепре стало больше, но в них по-прежнему есть очереди, так как рестораны очень популярны.
В августе в Днепре будут выключать газ.
В Днепре провели в последний путь активиста Михаила Тонконогого, которого убили.
Известный ТЦ в центре города выставили на продажу.
В Днепропетровской области около 300 топонимов получили новые названия.
Военнообязанные женщины Украины могут свободно уезжать за границу.
Монастырский остров в Днепре – одно из любимых мест отдыха горожан. История острова очень богата на разные события. В разные годы тут был монастырь, казаки хранили свою казну, остров служили опорой разрушенного во время войны моста, а еще тут долгое…
В Днепре молодежь придумала необычные развлечения.
В полиции предоставили дополнительную информацию.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!