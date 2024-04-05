На Днепропетровщине ночью раздавались взрывы: комментарий ОВА

Атаковал из артиллерии ночью агрессор и Марганецкую громаду, что на Никопольщине. Туда прилетело с полдесятка снарядов. Погибших и пострадавших нет.

Сбили 2 «шахеда» — над Павлоградским и Никопольским районами, — отметил он.

Искусственный интеллект развивается очень быстро и в очень разных направлениях.…

Мэр Днепра признался, что считает свою работу "самой неблагодарной" в…

Кинотеатр «Салют» появился на жилмассиве Победа в 1976 году. Кинозал…

Чем отличается субсидия и льгота на оплату коммуналки и можно ли их оформить одновременно При оплате коммунальных услуг жители Днепра могут оформить субсидию или льготу. И первое и второе дает возможность существенно экономить на коммуналке, но вместе с тем это разные формы помощи. 0 просмотров

Исчез вместе с кинотеатром: как выглядел фонтан на Победе у «Салюта» (ФОТО) Кинотеатр «Салют» появился на жилмассиве Победа в 1976 году. Кинозал был «подарком» жителям района в День города. Кинотеатр был рассчитан на 800 мест. На то время это был один из самых больших залов во всем городе. 1 просмотров