На Днепропетровщине ночью раздавались взрывы: комментарий ОВА

Их уничтожили защитники неба.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Сбили 2 «шахеда» — над Павлоградским и Никопольским районами, — отметил он.
Атаковал из артиллерии ночью агрессор и Марганецкую громаду, что на Никопольщине. Туда прилетело с полдесятка снарядов. Погибших и пострадавших нет.
Утром враг дважды ударил по Никополю БПЛА. Последствия уточняются.
На остальной территории области — спокойно. Без обстрелов, — добавил Лысак.
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