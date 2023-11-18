На Днепропетровщине ночью горела легковушка KIA Sportage

В Днепропетровской ночью загорелся легковой автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Возгорание произошло на улице Шатохина города Покров Никопольского района.

Прибывшие на место спасатели установили, что огнем охвачены задние колеса и багажное отделение автомобиля KIA Sportage, — говорится в сообщении чрезвычайных ситуаций.

На ликвидацию пожара спасателям понадобилось 20 минут.

О погибших или травмированных не сообщалось.

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