На Днепропетровщине ночью горела легковушка KIA Sportage

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Возгорание произошло на улице Шатохина города Покров Никопольского района.
Прибывшие на место спасатели установили, что огнем охвачены задние колеса и багажное отделение автомобиля KIA Sportage, — говорится в сообщении чрезвычайных ситуаций.
На ликвидацию пожара спасателям понадобилось 20 минут.
О погибших или травмированных не сообщалось.
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