На Днепропетровщине неизвестные хулиганы оставили без газа целую деревню

В одном из сел Криворожского района 7 июня некоторые неизвестные перекрыли задвижку на газопроводе перед шкафным газорегуляторным пунктом. Без голубого топлива осталось более 100 домов.
О форс-мажоре сообщили в Днепропетровском филиале Газсети.
Прибывшая на место происшествия бригада газовщиков делает все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить распределение газа жителям села.
Кроме того, полицейские зафиксировали правонарушения и будут искать причастных к данному преступлению.
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