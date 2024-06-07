На Днепропетровщине неизвестные хулиганы оставили без газа целую деревню

В Днепропетровской области неизвестные самовольно перекрыли газ 100 потребителям

В одном из сел Криворожского района 7 июня некоторые неизвестные перекрыли задвижку на газопроводе перед шкафным газорегуляторным пунктом. Без голубого топлива осталось более 100 домов.

О форс-мажоре сообщили в Днепропетровском филиале Газсети.

Прибывшая на место происшествия бригада газовщиков делает все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить распределение газа жителям села.

Кроме того, полицейские зафиксировали правонарушения и будут искать причастных к данному преступлению.