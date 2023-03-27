На Днепропетровщине несовершеннолетний до смерти избил 52-летнего мужчину

Женщина вызвала полицию.
Об этом сообщает «Информатор».
Известно, что на теле были телесные повреждения.
Позже выяснилось, что потерпевший вечером распивал спиртное с несовершеннолетним парнем и тот несколько раз ударил его рукой по лицу. Несовершеннолетнего поймали.
По предварительным данным, злоумышленнику 16 лет. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 121.
Продолжается судебно-медицинская экспертиза.
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