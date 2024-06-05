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На Днепропетровщине несколько шахт были временно обесточены

Сегодня 12:02
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В Днепропетровской области несколько шахт были временно обесточены.

Новости Днепра про На Днепропетровщине несколько шахт были временно обесточены

Министерство энергетики Украины сообщило, что в среду, 5 июня, в Днепропетровской области произошла нештатная ситуация. В результате технологических проблем две шахты в области были обесточены.

Сегодня в Днепропетровской области из-за технологического нарушения на одной из подстанций обесточивались две шахты. Людей на поверхность не выводили, предприятия вскоре заживили, — говорится в сообщении.

В остальных областях из-за сильных ливней и град до сих пор без света находятся потребители в 230 населенных пунктах. Заметим, по прогнозам Днепропетровского регионального центра гидрометеорологии, на Днепропетровщине также ожидается ухудшение погодных условий.

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