На Днепропетровщине несколько шахт были временно обесточены

В Днепропетровской области несколько шахт были временно обесточены.

Министерство энергетики Украины сообщило, что в среду, 5 июня, в Днепропетровской области произошла нештатная ситуация. В результате технологических проблем две шахты в области были обесточены.

Сегодня в Днепропетровской области из-за технологического нарушения на одной из подстанций обесточивались две шахты. Людей на поверхность не выводили, предприятия вскоре заживили, — говорится в сообщении.

В остальных областях из-за сильных ливней и град до сих пор без света находятся потребители в 230 населенных пунктах. Заметим, по прогнозам Днепропетровского регионального центра гидрометеорологии, на Днепропетровщине также ожидается ухудшение погодных условий.