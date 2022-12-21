Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепропетровщине неравнодушный мужчина спас девочку, провалившуюся под лед

На Днепропетровщине неравнодушный мужчина спас девочку, провалившуюся под лед

Сегодня 15:52
просмотров

Недавно в Покровском районе Кривого Рога чуть не утонул ребенок.

Новости Днепра про На Днепропетровщине неравнодушный мужчина спас девочку, провалившуюся под лед

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области, 12-летняя девочка провалилась под лед. Ребенка посреди пруда увидел неравнодушный прохожий, который как раз гулял с женой неподалеку.

Евгений Кленов не растерялся и сразу поспешил на помощь. Он подполз по тонкому льду к девочке.

Страшнее всего, когда она сказала, что больше не может. Я испугался, ведь не смогу ее оттуда достать. Если ребенок утонет на моих глазах, я этого не переживу, – поделился переживаниями Евгений.

Мужчина протянул ребенку ветку и быстро вытащил его из воды. Вместе они добрались до берега, где их ждала жена Евгения, Алиса, и еще одна неравнодушная женщина. Ребенку оказали первую помощь, пытаясь его согреть – сняли мокрую одежду, завернули в куртку Евгения и ждали приезда спасателей и скорой.

Сейчас с девочкой все хорошо.

Сотрудники ГСЧС тоже поблагодарили Евгения и вручили ему благодарность за героический поступок и быстрые действия, которые спасли жизнь ребенка.

Спасибо семье Кленовых и женщине, которую не удалось отыскать, за их неравнодушие и спасение величайшей человеческой ценности – жизнь. Такой поступок заслуживает уважения! – отметили спасатели.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине неравнодушный мужчина спас девочку, провалившуюся под ледУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине неравнодушный мужчина спас девочку, провалившуюся под ледРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    «Я вожу людей, а не псин»: павлоградский маршрутчик отказался вести поисковых собак
    Новости Днепра
    Сегодня 10:12
    «Я вожу людей, а не псин»: павлоградский маршрутчик отказался вести поисковых собак

    В Павлограде маршрутчик не пустил в салон волонтерок вместе с…

    Ушла из дома и не вернулась: в Днепре разыскивают 70-летнюю женщину
    Новости Днепра
    Вчера 18:01
    Ушла из дома и не вернулась: в Днепре разыскивают 70-летнюю женщину

    В Днепре разыскивают без вести пропавшую Ольгу Кулинченко 1952 года…

    Вещи продал, а деньги потратил: на Днепропетровщине мужчина обворовывал односельчан
    Новости Днепра
    Вчера 16:37
    Вещи продал, а деньги потратил: на Днепропетровщине мужчина обворовывал односельчан

    В Каменском районе полицейские задержали 22-летнего мужчину за кражи у…

    Не романтика, а суровая необходимость: в ГСЧС рассказали, где лучше ставить свечку
    Новости Днепра
    Вчера 14:13
    Не романтика, а суровая необходимость: в ГСЧС рассказали, где лучше ставить свечку

    К сожалению, отключения света уже стали нашей обыденностью.

    Последние новости

    Ближайшие два-три месяца войны могут стать решающими, – Данилов
    Ближайшие два-три месяца войны могут стать решающими, – Данилов

    Ближайшие два-три месяца войны могут стать решающими в войне россии против Украины.

    Сегодня 16:19
    0
    просмотров
    Компания Илона Маска снизила цены на Starlink для украинцев
    Компания Илона Маска снизила цены на Starlink для украинцев

    Компания Илона Маска SpaceX снизила цену на технологию спутникового интернета Starlink для Украины.

    Сегодня 14:55
    0
    просмотров
    Сдают в аренду кроликов и удавов: в Днепре становится популярным необычный бизнес
    Сдают в аренду кроликов и удавов: в Днепре становится популярным необычный бизнес

    В Днепре арендовать можно не только автомобиль, недвижимость или праздничный костюм, но и животных. Журналисты dnepr.info собрали несколько объявлений, в которых говорится о сдачи в аренду различных зверей и земноводных.

    Сегодня 14:19
    просмотров
    В Днепре в общежитии аграрного университета 5 дней нет света: комментарии студентов и администрации
    В Днепре в общежитии аграрного университета 5 дней нет света: комментарии студентов и администрации

    В общежитии №2 аграрного университета пятый день нет света.

    Сегодня 14:10
    1
    просмотров
    Хотел услышать любимую: в Днепре спасали бойца с ожогами лица и оторванными руками
    Хотел услышать любимую: в Днепре спасали бойца с ожогами лица и оторванными руками

    В Днепре лечат 23-летнего бойца, который потерял руки и получил серьезные ожоги.

    Сегодня 13:43
    0
    просмотров
    «Снесут» в ближайшее время: в Днепре начался демонтаж памятника Чкалову
    «Снесут» в ближайшее время: в Днепре начался демонтаж памятника Чкалову

    В Днепре продолжают убирать символы тоталитарной и имперской эпохи.

    Сегодня 12:51
    0
    просмотров
    Как выглядит двухуровневая квартира за 299 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)
    Как выглядит двухуровневая квартира за 299 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

    Самыми популярными на рынке недвижимости в Днепре являются однокомнатные квартиры, а еще привлекательнее для покупателей смарт-жилье, поскольку оно дешевле всего по стоимости во время покупки и в дальнейшем, проживая в такой квартире легко будет оплачивать коммунальные платежи.

    Сегодня 12:24
    просмотров
    Снежинки на окнах и веточки хвои в салоне: в Днепре трамвай №1 украсили к праздникам
    Снежинки на окнах и веточки хвои в салоне: в Днепре трамвай №1 украсили к праздникам

    Новогодние праздники подкрались незаметно. Очень скоро мы будем встречать Новый год и праздновать Рождество.

    Сегодня 11:43
    1
    просмотров
    В Днепре автомобильные вандалы «переехали» в другой район и снова портят машины
    В Днепре автомобильные вандалы «переехали» в другой район и снова портят машины

    Днепровские "кислотные" вандалы переехали в другой район.

    Сегодня 11:01
    просмотров
    Озеро на рынке и башня вместо флага: ТОП-10 редких фото Днепра с начала прошлого века
    Озеро на рынке и башня вместо флага: ТОП-10 редких фото Днепра с начала прошлого века

    Днепр развивается и меняется. Часть старинных строений города была разрушена во время войны и революции, часть реконструирована до такой степени, что с оригинальным внешним видом их уже ничего не связывает, а часть территории старого города теперь застроена новыми домами. Как…

    Сегодня 10:48
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх