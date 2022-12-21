На Днепропетровщине неравнодушный мужчина спас девочку, провалившуюся под лед

Недавно в Покровском районе Кривого Рога чуть не утонул ребенок.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области, 12-летняя девочка провалилась под лед. Ребенка посреди пруда увидел неравнодушный прохожий, который как раз гулял с женой неподалеку.

Евгений Кленов не растерялся и сразу поспешил на помощь. Он подполз по тонкому льду к девочке.

Страшнее всего, когда она сказала, что больше не может. Я испугался, ведь не смогу ее оттуда достать. Если ребенок утонет на моих глазах, я этого не переживу, – поделился переживаниями Евгений.

Мужчина протянул ребенку ветку и быстро вытащил его из воды. Вместе они добрались до берега, где их ждала жена Евгения, Алиса, и еще одна неравнодушная женщина. Ребенку оказали первую помощь, пытаясь его согреть – сняли мокрую одежду, завернули в куртку Евгения и ждали приезда спасателей и скорой.

Сейчас с девочкой все хорошо.

Сотрудники ГСЧС тоже поблагодарили Евгения и вручили ему благодарность за героический поступок и быстрые действия, которые спасли жизнь ребенка.

Спасибо семье Кленовых и женщине, которую не удалось отыскать, за их неравнодушие и спасение величайшей человеческой ценности – жизнь. Такой поступок заслуживает уважения! – отметили спасатели.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: