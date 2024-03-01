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На Днепропетровщине наши защитники сбили 3 вражеских беспилотника

Сегодня 07:37
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Спасибо нашим защитникам!

Новости Днепра про На Днепропетровщине наши защитники сбили 3 вражеских беспилотника

Вчера поздно вечером и ближе к ночи над областью наши защитники уничтожили 3 вражеских беспилотника. ПВО работала в Синельниковском и Днепровском районах.

Об этом сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.

Спасибо за круглосуточную защиту ПвК “Схід”! — написал он.

Также враг обстрелял из артиллерии Никополь и Марганецкую громаду Никопольского района. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.

В других громадах области ночь прошла без обстрелов. Мирного дня, — добавил Лукашук.

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