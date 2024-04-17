На Днепропетровщине нашли поле редких краснокнижных тюльпанов (ФОТО)

Редкие тюльпаны заметили на Днепропетровщине.

Цветок из Красной книги Украины был замечен в одном из районов Днепропетровщины.

В Пятихатском районе Днепропетровщины обнаружили редкую представительницу флоры – дубравный тюльпан. Об этом сообщила ботаник из Кривого Рога Виктория Тротнер.

Дубравный тюльпан занесен в Красную книгу Украины и довольно редко встречается в дикой природе. Причина — нарушение экосистемы вследствие хозяйственного освоения территорий, возведения лесов, выпас скота, вытаптывания в местах рекреации, сбор на букеты.

Недалеко от Пятихаток нашли целое поле этих редких цветков. В отличие от привычных голландских тюльпанов, эти растения значительно меньше и похожи на звезды.

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