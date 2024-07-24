На Днепропетровщине нашли мертвым пропавшего без вести 61-летнего мужчину

16 июля 61-летний Николай Ярина вышел из дома на улице Майдан Героев в Подгородном и не вернулся. Сегодня, 24 июля, стало известно, что его нашли мертвым.
Об этом сообщили на странице поисково-спасательного отряда «Милена» в Facebook.
“24.07.2024г. Стоп поиск. Выявлен. Приносим самые искренние соболезнования родным и близким Николая. Сил и терпения”, — говорится в сообщении.
Обстоятельства смерти установят судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку, ушедшую из дома 4 дня назад.
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