На Днепропетровщине нашли мертвым пропавшего без вести 61-летнего мужчину

Пропавшего 61-летнего мужчину, которого искали с 16 июля, нашли мертвым.

16 июля 61-летний Николай Ярина вышел из дома на улице Майдан Героев в Подгородном и не вернулся. Сегодня, 24 июля, стало известно, что его нашли мертвым.

Об этом сообщили на странице поисково-спасательного отряда «Милена» в Facebook.

“24.07.2024г. Стоп поиск. Выявлен. Приносим самые искренние соболезнования родным и близким Николая. Сил и терпения”, — говорится в сообщении.

Обстоятельства смерти установят судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку, ушедшую из дома 4 дня назад.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: