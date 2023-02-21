На Днепропетровщине нашли дряхлый боярышник, которому больше 70 лет

Обратила внимание на одинокий курган. Откровенно говоря, одиноким он стал недавно. К началу 20 века это была курганная группа, распаханная под сельскохозяйственные угодья (повсеместная практика), — рассказала Светлана.
Осмотрев курган, женщина обнаружила дряхлый боярышник, нависавший над одним из окопов, оставшимся со времен Второй мировой. В данной местности проходила линия обороны Германии, поэтому курган весь изрезан окопами и блиндажами.
По словам ученой, дереву около 80 лет, ведь активные боевые действия на территории области развернулись в 1943 году, а боярышник растет из окопа. У подножия дерева она нашла гранитные глыбы, которые предположительно являются частью кромлеха кургана и были вывернуты на поверхность во время постройки окопа в 1943 году.
Светлана утверждает, что этот боярышник один из самых толстых и старых на Днепропетровщине.
Скорее всего, этот экземпляр — один из самых толстых на Днепропетровщине, но не факт, что один из самых старых, учитывая условия роста. Разрыхленный грунт, толстый слой чернозема + специфика культового места наших предков сделали свое дело. Боярышник действительно величественный, коренастый и весьма почтенный. Такие деревья – наше природное наследие, — отметила ученая.
Для справки: боярышник – род кустов или реже невысоких деревьев семейства розовых. Существует более 200 видов. Это кусты, полукусты или небольшие деревья, листопадные, с колючками (редко без колючек). Листья у них простые, с прилистниками; край пильчатый и лопастный или разделенный на части. Соцветия щитковидные, иногда цветки одиночные.
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