На Днепропетровщине нашли дряхлый боярышник, которому больше 70 лет

На Днепропетровщине нашли самый старый боярышник.

Растет боярышник в Днепропетровской области на кургане. Примерный возраст огромного дерева 75-100 лет, а окружность ствола около 100 сантиметров. По словам Светланы, 70 лет – это критический возраст для этого растения.

Женщина рассказала, что исследовала старые курганы возле урочища Щуровского, которое находится вблизи Верходнипровска.

Осмотрев курган, женщина обнаружила дряхлый боярышник, нависавший над одним из окопов, оставшимся со времен Второй мировой. В данной местности проходила линия обороны Германии, поэтому курган весь изрезан окопами и блиндажами.

Обратила внимание на одинокий курган. Откровенно говоря, одиноким он стал недавно. К началу 20 века это была курганная группа, распаханная под сельскохозяйственные угодья (повсеместная практика), — рассказала Светлана.

По словам ученой, дереву около 80 лет, ведь активные боевые действия на территории области развернулись в 1943 году, а боярышник растет из окопа. У подножия дерева она нашла гранитные глыбы, которые предположительно являются частью кромлеха кургана и были вывернуты на поверхность во время постройки окопа в 1943 году.

Светлана утверждает, что этот боярышник один из самых толстых и старых на Днепропетровщине.

Скорее всего, этот экземпляр — один из самых толстых на Днепропетровщине, но не факт, что один из самых старых, учитывая условия роста. Разрыхленный грунт, толстый слой чернозема + специфика культового места наших предков сделали свое дело. Боярышник действительно величественный, коренастый и весьма почтенный. Такие деревья – наше природное наследие, — отметила ученая.

Для справки: боярышник – род кустов или реже невысоких деревьев семейства розовых. Существует более 200 видов. Это кусты, полукусты или небольшие деревья, листопадные, с колючками (редко без колючек). Листья у них простые, с прилистниками; край пильчатый и лопастный или разделенный на части. Соцветия щитковидные, иногда цветки одиночные.