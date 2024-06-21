Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепропетровщине начальник районного ТЦК продавал фиктивные выводы ВЛК о непригодности

На Днепропетровщине начальник районного ТЦК продавал фиктивные выводы ВЛК о непригодности

Сегодня 12:30
просмотров

В Днепропетровской области чиновники помогали откосить от мобилизации.

Новости Днепра про На Днепропетровщине начальник районного ТЦК продавал фиктивные выводы ВЛК о непригодности

Служба безопасности Украины нейтрализовала еще несколько группировок, помогавших «уклонистам». В частности, на Днепропетровщине
сотрудники внутренней безопасности СБУ разоблачили чиновников, продававших фиктивные удостоверения о непригодности к службе по состоянию здоровья.

По данным следствия, незаконную деятельность организовал глава районного ТЦК в Кривом Роге.

Для реализации «схемы» он привлек двух своих подчиненных и еще десять сообщников. Это, в частности, чиновники местных больниц и посредники для поиска клиентов и передачи взяток организатору.

Во время обысков у злоумышленников обнаружено незарегистрированное оружие и более 3,5 млн. наличных в гривневом эквиваленте.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине начальник районного ТЦК продавал фиктивные выводы ВЛК о непригодностиУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине начальник районного ТЦК продавал фиктивные выводы ВЛК о непригодностиРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Маршрут поезда из Днепра в Польшу временно изменился
    Новости Днепра
    Сегодня 13:20
    Маршрут поезда из Днепра в Польшу временно изменился

    Укрзализныця изменила маршрут поезда из Днепра в Польшу.

    Пропал месяц назад: в Днепропетровской области разыскивают 26-летнего мужчину
    Новости Днепра
    Сегодня 09:19
    Пропал месяц назад: в Днепропетровской области разыскивают 26-летнего мужчину

    В Новомосковском районе пропал мужчина.

    В Днепропетровской области будут судить сотрудницу налоговой за ущерб государству в 55 миллионов гривен
    Новости Днепра
    Сегодня 07:27
    В Днепропетровской области будут судить сотрудницу налоговой за ущерб государству в 55 миллионов гривен

    Действия чиновника нанесли ущерб государству.

    В Кривом Роге возможно ухудшение качества воды: причина
    Новости Днепра
    Вчера 14:38
    В Кривом Роге возможно ухудшение качества воды: причина

    Из-за ночного обстрела энергетической инфраструктуры сегодня ночью в Кривом Роге…

    Последние новости

    Когда отмечаем Троицу 2024: традиции, приметы и что означает праздник
    Когда отмечаем Троицу 2024: традиции, приметы и что означает праздник

    В эти выходные, 23 июня, верующие в Украине будут отмечать праздник Троицы. Этот праздник переходящий и его дата зависит от Пасхи. Она меняется каждый год. Троицу отмечают на 50 день после Светлого Воскресенья и всегда в воскресенье.

    Сегодня 14:51
    1
    просмотров
    Повреждены почти все органы: в Днепре спасают 20-летнего военного
    Повреждены почти все органы: в Днепре спасают 20-летнего военного

    В Днепре в больнице спасают бойца, который 36 дней находился на искусственной вентиляции легких.

    Сегодня 14:01
    4
    просмотров
    Маршрут поезда из Днепра в Польшу временно изменился
    Маршрут поезда из Днепра в Польшу временно изменился

    Укрзализныця изменила маршрут поезда из Днепра в Польшу.

    Сегодня 13:20
    1
    просмотров
    В Днепре в мусорном баке нашли гранату: комментарий полиции
    В Днепре в мусорном баке нашли гранату: комментарий полиции

    В Днепре обнаружили гранату среди мусора.

    Сегодня 13:11
    2
    просмотров
    Обрыв линий электропередач, сваленные столбы и деревья на дорогах: последствия непогоды в Днепре
    Обрыв линий электропередач, сваленные столбы и деревья на дорогах: последствия непогоды в Днепре

    В Днепре вчера, 20 июня, бурлила непогода.

    Сегодня 12:32
    4
    просмотров
    В частные руки отдадут крупную национализированную агрокомпанию в Днепропетровской области: какая цена
    В частные руки отдадут крупную национализированную агрокомпанию в Днепропетровской области: какая цена

    В Днепропетровской области приватизируют успешное агропредприятие.

    Сегодня 11:48
    1
    просмотров
    Глава МВД прокомментировал нападение неизвестных лиц на военного в Днепре
    Глава МВД прокомментировал нападение неизвестных лиц на военного в Днепре

    Клименко прокомментировал инцидент с неизвестными в камуфляжной форме, которые "скрутили" и избили бывшего военнослужащего.

    Сегодня 11:10
    1
    просмотров
    В полиции рассказали, сколько «пьяных» ДТП произошло на Днепропетровщине с начала года
    В полиции рассказали, сколько «пьяных» ДТП произошло на Днепропетровщине с начала года

    На Днепропетровщине происходит немало ДТП с участием пьяных водителей.

    Сегодня 10:39
    1
    просмотров
    В Днепре появился «F-16», но есть нюанс (ВИДЕО)
    В Днепре появился «F-16», но есть нюанс (ВИДЕО)

    В Днепре "приземлился" первый в Украине F16.

    Сегодня 09:59
    5
    просмотров
    Пропал месяц назад: в Днепропетровской области разыскивают 26-летнего мужчину
    Пропал месяц назад: в Днепропетровской области разыскивают 26-летнего мужчину

    В Новомосковском районе пропал мужчина.

    Сегодня 09:19
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх