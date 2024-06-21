На Днепропетровщине начальник районного ТЦК продавал фиктивные выводы ВЛК о непригодности

В Днепропетровской области чиновники помогали откосить от мобилизации.

Служба безопасности Украины нейтрализовала еще несколько группировок, помогавших «уклонистам». В частности, на Днепропетровщине

сотрудники внутренней безопасности СБУ разоблачили чиновников, продававших фиктивные удостоверения о непригодности к службе по состоянию здоровья.

По данным следствия, незаконную деятельность организовал глава районного ТЦК в Кривом Роге.

Для реализации «схемы» он привлек двух своих подчиненных и еще десять сообщников. Это, в частности, чиновники местных больниц и посредники для поиска клиентов и передачи взяток организатору.

Во время обысков у злоумышленников обнаружено незарегистрированное оружие и более 3,5 млн. наличных в гривневом эквиваленте.

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