На Днепропетровщине на воде погибли 6 человек, из них один ребенок

В этом году городские пляжи официально закрыты. Из-за запрета купаться там нет медиков и спасателей. Людей призывают соблюдать правила безопасности. Ведь только за июнь в нашей области на водоемах погибли пять взрослых и один ребенок. С начала года 32 человека, из них 2 тонувших ребенка, удалось спасти.
Об этом сообщили в городском совете Днепра.
Там отметили, что водолазно-спасательная группа ГСЧС в Днепре круглосуточно дежурит, чтобы предотвратить несчастные случаи на воде. Однако спасатели напоминают, что купаться запрещено.
Если вы стали свидетелем того, что человек тонет, немедленно звоните в службу спасения «101».
Правила безопасности на воде и возле воды:
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