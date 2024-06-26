Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине на воде погибли 6 человек, из них один ребенок

Сегодня 13:23
просмотров

В Днепропетровской области за июнь утонуло шесть человек. Среди них один ребенок.

Новости Днепра про На Днепропетровщине на воде погибли 6 человек, из них один ребенок

В этом году городские пляжи официально закрыты. Из-за запрета купаться там нет медиков и спасателей. Людей призывают соблюдать правила безопасности. Ведь только за июнь в нашей области на водоемах погибли пять взрослых и один ребенок. С начала года 32 человека, из них 2 тонувших ребенка, удалось спасти.

Об этом сообщили в городском совете Днепра.

Там отметили, что водолазно-спасательная группа ГСЧС в Днепре круглосуточно дежурит, чтобы предотвратить несчастные случаи на воде. Однако спасатели напоминают, что купаться запрещено.

Если вы стали свидетелем того, что человек тонет, немедленно звоните в службу спасения «101».

Правила безопасности на воде и возле воды:

  • дети должны купаться обязательно под наблюдением взрослых;
  • учиться плавать нужно под руководством инструктора или родителей;
  • не купайтесь и не ныряйте в незнакомых местах, это можно делать в специально отведенных местах;
  • нельзя заплывать за ограничительные знаки;
  • следует очень осторожно вести себя на надувных матрасах и игрушках, особенно, когда есть ветер или сильное течение;
  • если течение вас подхватило, не паникуйте, нужно плыть по течению, постепенно и плавно поворачивая к берегу;
  • не купайтесь в холодной воде, чтобы не произошло переохлаждения;
  • не нужно купаться долго, лучше купаться несколько раз по 20-30 мин.;
  • нельзя играть на воде в такие игры, которые могут причинить вред;
  • не подавайте без необходимости сигналов о помощи;
  • не ныряйте под людей, не хватайте их за ноги;
  • купаться рекомендовано утром и вечером;
  • не следует купаться наедине;
  • не подплывайте к коловоротам, пароходам и катёрам;
  • не прыгайте головой вниз в местах, глубина которых вам не известна.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине на воде погибли 6 человек, из них один ребенокУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине на воде погибли 6 человек, из них один ребенокРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    «Я из полиции, ваша дочь избила ребенка»: мошенники-ромы из Кривого Рога обманули украинцев на полмиллиона гривен
    Новости Днепра
    Сегодня 14:16
    «Я из полиции, ваша дочь избила ребенка»: мошенники-ромы из Кривого Рога обманули украинцев на полмиллиона гривен

    В Кривом Роге мошенники ромской национальности звонили людям под видом…

    В Днепре при отключении света неизвестный в капюшоне ставить отметки на дверях квартир
    Новости Днепра
    Сегодня 14:12
    В Днепре при отключении света неизвестный в капюшоне ставить отметки на дверях квартир

    В Днепре заметили странного человека в сером капюшоне.

    В Украине разработали новую игру, в которой можно переплыть реку Тису
    Новости Украины
    Сегодня 13:15
    В Украине разработали новую игру, в которой можно переплыть реку Тису

    На платформе App Store появилась новая игра под названием "Тиса".

    Из российского плена вернули 18 военных из Днепропетровщины
    Новости Днепра
    Сегодня 12:33
    Из российского плена вернули 18 военных из Днепропетровщины

    Во время обмена пленными 25 июня вернули 18 защитников из…

    Последние новости

    «Я из полиции, ваша дочь избила ребенка»: мошенники-ромы из Кривого Рога обманули украинцев на полмиллиона гривен
    «Я из полиции, ваша дочь избила ребенка»: мошенники-ромы из Кривого Рога обманули украинцев на полмиллиона гривен

    В Кривом Роге мошенники ромской национальности звонили людям под видом полиции и ребенка и выдуривали деньги.

    Сегодня 14:16
    2
    просмотров
    В Днепре при отключении света неизвестный в капюшоне ставить отметки на дверях квартир
    В Днепре при отключении света неизвестный в капюшоне ставить отметки на дверях квартир

    В Днепре заметили странного человека в сером капюшоне.

    Сегодня 14:12
    1
    просмотров
    В Украине разработали новую игру, в которой можно переплыть реку Тису
    В Украине разработали новую игру, в которой можно переплыть реку Тису

    На платформе App Store появилась новая игра под названием "Тиса".

    Сегодня 13:15
    4
    просмотров
    Из российского плена вернули 18 военных из Днепропетровщины
    Из российского плена вернули 18 военных из Днепропетровщины

    Во время обмена пленными 25 июня вернули 18 защитников из Днепропетровской области.

    Сегодня 12:33
    1
    просмотров
    В Кривом Роге в результате ДТП такси опрокинуло на обочину: пострадала семья
    В Кривом Роге в результате ДТП такси опрокинуло на обочину: пострадала семья

    В Кривом Роге произошла авария.

    Сегодня 12:22
    1
    просмотров
    В Днепре ретро-трамвай теперь дает концерты (ВИДЕО)
    В Днепре ретро-трамвай теперь дает концерты (ВИДЕО)

    Днепровский ретро-трамвай "запел".

    Сегодня 12:10
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине из-за вражеских обстрелов обесточена подстанция
    На Днепропетровщине из-за вражеских обстрелов обесточена подстанция

    В Днепропетровской области была обесточена подстанция.

    Сегодня 11:56
    4
    просмотров
    В Днепре в июле запланировано масштабное отключение газа: все адреса
    В Днепре в июле запланировано масштабное отключение газа: все адреса

    В Днепре в июле многим будут выключать газ.

    Сегодня 11:28
    2
    просмотров
    Из плена вернулся нацгвардеец из Кривого Рога, защищавший Мариуполь
    Из плена вернулся нацгвардеец из Кривого Рога, защищавший Мариуполь

    Домой из плена России возвращается криворожец Виталий Сенченко - защитник "Азовстали".

    Сегодня 10:33
    1
    просмотров
    Александр Усик отказался от звания чемпиона в пользу боя Джошуа – Дюбуа
    Александр Усик отказался от звания чемпиона в пользу боя Джошуа – Дюбуа

    Украинский боксер и абсолютный чемпион мира по сверхтяжелому весу Александр Усик отказался от пояса IBF в пользу боя между бывшими противниками, которые в прошлом проиграли ему бой.

    Сегодня 09:32
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх