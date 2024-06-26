На Днепропетровщине на воде погибли 6 человек, из них один ребенок

В Днепропетровской области за июнь утонуло шесть человек. Среди них один ребенок.

В этом году городские пляжи официально закрыты. Из-за запрета купаться там нет медиков и спасателей. Людей призывают соблюдать правила безопасности. Ведь только за июнь в нашей области на водоемах погибли пять взрослых и один ребенок. С начала года 32 человека, из них 2 тонувших ребенка, удалось спасти.

Об этом сообщили в городском совете Днепра.

Там отметили, что водолазно-спасательная группа ГСЧС в Днепре круглосуточно дежурит, чтобы предотвратить несчастные случаи на воде. Однако спасатели напоминают, что купаться запрещено.

Если вы стали свидетелем того, что человек тонет, немедленно звоните в службу спасения «101».

Правила безопасности на воде и возле воды:

дети должны купаться обязательно под наблюдением взрослых;

учиться плавать нужно под руководством инструктора или родителей;

не купайтесь и не ныряйте в незнакомых местах, это можно делать в специально отведенных местах;

нельзя заплывать за ограничительные знаки;

следует очень осторожно вести себя на надувных матрасах и игрушках, особенно, когда есть ветер или сильное течение;

если течение вас подхватило, не паникуйте, нужно плыть по течению, постепенно и плавно поворачивая к берегу;

не купайтесь в холодной воде, чтобы не произошло переохлаждения;

не нужно купаться долго, лучше купаться несколько раз по 20-30 мин.;

нельзя играть на воде в такие игры, которые могут причинить вред;

не подавайте без необходимости сигналов о помощи;

не ныряйте под людей, не хватайте их за ноги;

купаться рекомендовано утром и вечером;

не следует купаться наедине;

не подплывайте к коловоротам, пароходам и катёрам;

не прыгайте головой вниз в местах, глубина которых вам не известна.

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