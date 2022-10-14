На Днепропетровщине на трассе перевернулся грузовик: пострадал водитель

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что грузовой автомобиль «Scania» перевернулся на бок.
21-летний водитель оказался на земле, заблокирован под кабиной грузовика. Спасатели достали мужчину и передали его медикам.
К оказанию помощи привлекли 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге мотоциклист наехал на женщину: пострадавшая в больнице.
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