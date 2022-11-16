На Днепропетровщине на детской площадке неизвестный стрелял по детям: комментарий полиции

В Слобожанском несколько дней подряд неизвестный стрелял по детям из травматического пистолета.

Об этом сообщила мама пострадавшего мальчика.

По словам женщины, в воскресенье, 13 ноября, ее сын и его друзья играли на площадке на улице 8-го Марта в Слобожанском. В какой-то момент неизвестный начал стрелять из травматического оружия. Дети получили повреждения.

Как выяснилось, такая же ситуация произошла и 12, и 11 ноября. На место происшествия вызвали полицейских. Они начали расследование.

Как сегодня сообщили журналисту dnepr.info в полиции, правоохранители установили возможных участников происшествия. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

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