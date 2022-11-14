На Днепропетровщине на детской площадке неизвестный стреляет по детям из травматического пистолета

В Слобожанском несколько дней подряд неизвестный стреляет по детям из травматического пистолета.

Об этом сообщила мама пострадавшего мальчика, пишет «Информатор».

По словам женщины, в воскресенье, 13 ноября, ее сын и его друзья играли на площадке на улице 8-го Марта в Слобожанском. В какой-то момент неизвестный начал стрелять из травматического оружия. Дети получили повреждения.

Мой сын и еще два его друга гуляли на площадке. Он получил 3 пули из травматического оружия: 2 пули по курточке и третью в икру на ноге. Еще один мальчик получил пулю в щеку, – написала мать пострадавшего.

Взрослые не видели, откуда стреляли, поэтому и не знают, кто это делает. На место вызвали полицию и написали заявление. Все обстоятельства будут устанавливать правоохранители.

Выяснилось, что такая же ситуация произошла днем ​​ранее, 12 ноября, и еще днем ​​ранее. Все случаи происходили именно с детьми, гуляющими на этой площадке. Личность стрелка и его мотивы — пока не известны.

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