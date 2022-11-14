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  • На Днепропетровщине на детской площадке неизвестный стреляет по детям из травматического пистолета

На Днепропетровщине на детской площадке неизвестный стреляет по детям из травматического пистолета

Сегодня 16:44
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В Слобожанском несколько дней подряд неизвестный стреляет по детям из травматического пистолета.

Новости Днепра про На Днепропетровщине на детской площадке неизвестный стреляет по детям из травматического пистолета

Об этом сообщила мама пострадавшего мальчика, пишет «Информатор».

По словам женщины, в воскресенье, 13 ноября, ее сын и его друзья играли на площадке на улице 8-го Марта в Слобожанском. В какой-то момент неизвестный начал стрелять из травматического оружия. Дети получили повреждения.

Мой сын и еще два его друга гуляли на площадке. Он получил 3 пули из травматического оружия: 2 пули по курточке и третью в икру на ноге. Еще один мальчик получил пулю в щеку, – написала мать пострадавшего.

Новости Днепра про На Днепропетровщине на детской площадке неизвестный стреляет по детям из травматического пистолета

Новости Днепра про На Днепропетровщине на детской площадке неизвестный стреляет по детям из травматического пистолета

Новости Днепра про На Днепропетровщине на детской площадке неизвестный стреляет по детям из травматического пистолета

Взрослые не видели, откуда стреляли, поэтому и не знают, кто это делает. На место вызвали полицию и написали заявление. Все обстоятельства будут устанавливать правоохранители.

Выяснилось, что такая же ситуация произошла днем ​​ранее, 12 ноября, и еще днем ​​ранее. Все случаи происходили именно с детьми, гуляющими на этой площадке. Личность стрелка и его мотивы — пока не известны.

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