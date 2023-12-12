Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине на дереве заметили «предновогоднего чупакабрика»

Сегодня 15:43
просмотров

В Новомосковске на Днепропетровщине заметили "предновогоднего чупакабрика".

Новости Днепра про На Днепропетровщине на дереве заметили

Существо, похожее на символ следующего года, было замечено на дереве возле одной из многоэтажек в Новомосковске. Фотографию снежной скульптуры, которую слепили у нее во дворе, опубликовала жительница Новомосковска Ольга. Через несколько дней пост завирусился и собрал 13 тысяч лайков.

Вот это чудо увидела у дома. Неплохо было бы найти автора, – написала Ольга.

Снежный зверек напоминает то ли дракончика, то ли аксолотля — земноводное существо, которое содержат в неволе как домашнее животное. Однако комментаторы прозвали чудовище — «предновогодним чупакабриком», вспомнив о странном создании, о котором снимали СМИ еще в «нулевых». Тогда ходила легенда, что чупакабра ночью ворует домашний скот, убивает его и оставляет, как напоминание о своих злодеяниях.

Новомосковцы нашли автора снежной скульптуры – это местная жительница Настя. Они поблагодарили девушку за милую новогоднюю сказку, улучшившую настроение половине городка.

Новости Днепра про На Днепропетровщине на дереве заметили

Новости Днепра про На Днепропетровщине на дереве заметили

Горожане вдохновились примером автора снежной скульптуры и предлагают в следующий раз устроить маленький конкурс в центре города. Если, конечно, будет достаточно снега.

Новости Днепра про На Днепропетровщине на дереве заметили

Новости Днепра про На Днепропетровщине на дереве заметили

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине на дереве заметили Українська Новости Днепра про На Днепропетровщине на дереве заметили Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине за неделю коронавирусом заболели 1505 человек, умерли 11
Новости Днепра
Сегодня 10:50
На Днепропетровщине за неделю коронавирусом заболели 1505 человек, умерли 11

Заболеваемость COVID-19 по сравнению с прошлой отчетной неделей снизилась на…

Осторожно на дорогах: в Днепре и области объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы
Новости Днепра
Сегодня 09:29
Осторожно на дорогах: в Днепре и области объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы

Пожалуйста, будьте осторожны!

Два пожара в Криворожском районе: двух мужчин вытащили из огня, еще один человек — сгорел
Новости Днепра
Вчера 20:45
Два пожара в Криворожском районе: двух мужчин вытащили из огня, еще один человек — сгорел

В Кривом Роге и районе произошло два пожара.

На Днепропетровщине мужчина год насиловал 11-летнюю дочь сожительницы
Новости Днепра
Вчера 17:15
На Днепропетровщине мужчина год насиловал 11-летнюю дочь сожительницы

Мужчине уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения.

Последние новости

Цены как в Карпатах: сколько стоит встретить Новый год на турбазе неподалеку от Днепра
Цены как в Карпатах: сколько стоит встретить Новый год на турбазе неподалеку от Днепра

В этом году в Днепре отметить Новый год можно не только в ресторане, но и за городом, на турбазе. Большинство из них в новогодних программах обещают небольшую шоу-программу и новогодний стол. Цены на аренду номеров в загородных гостиницах ничем не…

Сегодня 17:18
3
просмотров
Бесплатное получение средств реабилитации для людей с инвалидностью в Днепре: что нужно
Бесплатное получение средств реабилитации для людей с инвалидностью в Днепре: что нужно

Как в Днепре реализовывают госпрограмму по обеспечению средствами реабилитации лиц с инвалидностью.

Сегодня 17:03
4
просмотров
В Днепре 14-летняя девочка покончила с собой, повесившись на дереве: комментарий полиции
В Днепре 14-летняя девочка покончила с собой, повесившись на дереве: комментарий полиции

В понедельник, 11 декабря, в Днепре произошло ужасное событие.

Сегодня 16:15
6
просмотров
В Днепре из-за хакерской атаки на «Киевстар» частичный блекаут: не работают уличные фонари
В Днепре из-за хакерской атаки на «Киевстар» частичный блекаут: не работают уличные фонари

Из-за Киевстара в Днепре частичный "блекаут".

Сегодня 16:09
4
просмотров
Из-за атаки на «Киевстар» в Днепре не звучат сигналы воздушной тревоги: детали
Из-за атаки на «Киевстар» в Днепре не звучат сигналы воздушной тревоги: детали

Сегодня, 12 декабря, "Киевстар" стал мишенью мощной хакерской атаки.

Сегодня 15:19
5
просмотров
«Сроки восстановления непонятны»: гендиректор «Киевстар» прокомментировал масштабный сбой
«Сроки восстановления непонятны»: гендиректор «Киевстар» прокомментировал масштабный сбой

Сегодня, 12 декабря, "Киевстар" стал мишенью мощной хакерской атаки.

Сегодня 14:41
4
просмотров
Где в Днепре можно найти бесплатный Wi-fi
Где в Днепре можно найти бесплатный Wi-fi

В парках Днепра можно найти бесплатный Wi-Fi.

Сегодня 14:29
4
просмотров
ТОП-10 необычных елок в Днепре: из шаров и бутылок и с пряничными человечками (ФОТО)
ТОП-10 необычных елок в Днепре: из шаров и бутылок и с пряничными человечками (ФОТО)

До нового года осталось чуть менее трех недель, но на улицах и в заведениях Днепра уже можно увидеть главный символ праздника – украшенные елки. Каждая из них – оригинальная. В этом году елки также появятся в нескольких парках города.

Сегодня 14:27
2
просмотров
В Днепропетровской области задержали водителя с целым прицепом сосен
В Днепропетровской области задержали водителя с целым прицепом сосен

Браконьерский елочный базар закрылся, не успев открыться.

Сегодня 14:06
6
просмотров
Monobank подвергся массированной DDoS атаке, а приложение Vodafone перестало работать
Monobank подвергся массированной DDoS атаке, а приложение Vodafone перестало работать

Сегодня какой-то "черный день"...

Сегодня 13:26
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх