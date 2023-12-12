На Днепропетровщине на дереве заметили «предновогоднего чупакабрика»

Существо, похожее на символ следующего года, было замечено на дереве возле одной из многоэтажек в Новомосковске. Фотографию снежной скульптуры, которую слепили у нее во дворе, опубликовала жительница Новомосковска Ольга. Через несколько дней пост завирусился и собрал 13 тысяч лайков.
Вот это чудо увидела у дома. Неплохо было бы найти автора, – написала Ольга.
Снежный зверек напоминает то ли дракончика, то ли аксолотля — земноводное существо, которое содержат в неволе как домашнее животное. Однако комментаторы прозвали чудовище — «предновогодним чупакабриком», вспомнив о странном создании, о котором снимали СМИ еще в «нулевых». Тогда ходила легенда, что чупакабра ночью ворует домашний скот, убивает его и оставляет, как напоминание о своих злодеяниях.
Новомосковцы нашли автора снежной скульптуры – это местная жительница Настя. Они поблагодарили девушку за милую новогоднюю сказку, улучшившую настроение половине городка.
Горожане вдохновились примером автора снежной скульптуры и предлагают в следующий раз устроить маленький конкурс в центре города. Если, конечно, будет достаточно снега.
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