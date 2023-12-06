На Днепропетровщине на блокпосте остановили сразу 5 автомобилей с оружием и боеприпасами

Нацгвардейцы на блокпосту в пяти автомобилях обнаружили боеприпасы.

Как сообщили на официальной странице военной части 3024 Национальной гвардии Украины, в эти выходные во время боевого дежурства на одном из блокпостов города Павлоград гвардейцы обнаружили пять транспортных средств, которые перевозили запрещенные вещи.

Во время осмотра автомобилей военные изъяли 21 гранату разных типов, автомат АК-74, пистолет 9мм Стечкин, ПЗРК и 858 патронов различных калибров, — говорится в сообщении.

На место вызвали полицейских, задокументировавших находку.

Напоминаем, в Днепре во время спецоперации задержали криминальную группировку, которая зарабатывала на продаже оружия. У трех «бизнесменов» обнаружили схрон оружия и почти 6 миллионов долларов.

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