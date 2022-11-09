На Днепропетровщине на АЗС четвертые сутки стоит машина с котом внутри

В Павлограде на Днепропетровщине на АЗС оставили машину с котом внутри.

Жители Павлограда заметили автомобиль с котом внутри. Машина находится вблизи АЗС «Окко». Очевидцы сообщают, что авто там стоит четвертые сутки, об этом пишет телеграмм-канал «Днепр Оперативное. Война».

В настоящее время жители Павлограда через соцсети пытаются найти владельца. Известно, что машина на донецких номерах, а спереди виднеется плакат с надписью «Эвакуация».

В Павлограде на АЗС ОККО уже четвертые сутки стоит авто с пушистым внутри. Животное без еды и воды. Может кто знает владельца, — отмечают жители Павлограда.

Если владелец не найдётся в ближайшее время, котик может погибнуть.

Хотим напомнить, что не нужно оставлять животных в машине без присмотра даже на несколько часов. Даже если вы открыли окно или оставили им еду и воду.

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