На Днепропетровщине на АЗС четвертые сутки стоит машина с котом внутри

Жители Павлограда заметили автомобиль с котом внутри. Машина находится вблизи АЗС «Окко». Очевидцы сообщают, что авто там стоит четвертые сутки, об этом пишет телеграмм-канал «Днепр Оперативное. Война».
В настоящее время жители Павлограда через соцсети пытаются найти владельца. Известно, что машина на донецких номерах, а спереди виднеется плакат с надписью «Эвакуация».
В Павлограде на АЗС ОККО уже четвертые сутки стоит авто с пушистым внутри. Животное без еды и воды. Может кто знает владельца, — отмечают жители Павлограда.
Если владелец не найдётся в ближайшее время, котик может погибнуть.
Хотим напомнить, что не нужно оставлять животных в машине без присмотра даже на несколько часов. Даже если вы открыли окно или оставили им еду и воду.
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Яна Юхименко
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