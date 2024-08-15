На Днепропетровщине на автодороге столкнулись два автомобиля: пострадала женщина

14 августа вблизи поселка Губиниха в Новомосковском районе Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
По прибытию на место происшествия чрезвычайники установили, что произошло столкновение двух автомобилей — Chevrolet Aveo и Ford Transit. С первого автомобиля достали пострадавшую пассажирку. Ее госпитализировали.
В каком состоянии травмированная женщина не сообщается. О состоянии водителей не отмечается.
К счастью, возгорание ни одного из автомобилей не произошло. Спасатели предприняли комплекс мер по предотвращению возникновения пожара.
К работам привлекли 4 спасателя и 1 единица пожарно-спасательной техники.
Напомним, недавно на Днепропетровщине легковушка столкнулась с деревом и загорелась: травмирована женщина.
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