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На Днепропетровщине на автодороге столкнулись два автомобиля: пострадала женщина

Сегодня 07:13
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В Новомосковском районе произошло ДТП.

Новости Днепра про На Днепропетровщине на автодороге столкнулись два автомобиля: пострадала женщина

14 августа вблизи поселка Губиниха в Новомосковском районе Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

По прибытию на место происшествия чрезвычайники установили, что произошло столкновение двух автомобилей — Chevrolet Aveo и Ford Transit. С первого автомобиля достали пострадавшую пассажирку. Ее госпитализировали.

В каком состоянии травмированная женщина не сообщается. О состоянии водителей не отмечается.

К счастью, возгорание ни одного из автомобилей не произошло. Спасатели предприняли комплекс мер по предотвращению возникновения пожара.

К работам привлекли 4 спасателя и 1 единица пожарно-спасательной техники.

Напомним, недавно на Днепропетровщине легковушка столкнулась с деревом и загорелась: травмирована женщина.

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