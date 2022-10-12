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На Днепропетровщине мужчины украли кусок противотанкового ежа

Сегодня 07:15
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В городе Кривой Рог Днепропетровской области двое мужчин украли металлический брусок, который они изъяли из конструкции противотанкового ежа.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчины украли кусок противотанкового ежа

Во время патрулирования Долгинцевского района Кривого Рога полицейские охраны заметили двух неизвестных мужчин, которые несли кусок металлического бруска. Остановив подозрительных мужчин и пообщавшись с ними, полицейские обнаружили, что это не просто металлический брусок, а кусок рейсы из противотанкового ежа. Как пояснили правоохранителям «металлосборщики», они взяли брусок из поврежденного «ежа» и несли, чтобы сдать его на металл и получить деньги.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчины украли кусок противотанкового ежа

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции для дальнейшего разбирательства. Личности злоумышленников были установлены — ими оказались местные жители 32 и 34 лет.

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