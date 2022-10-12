На Днепропетровщине мужчины украли кусок противотанкового ежа

Во время патрулирования Долгинцевского района Кривого Рога полицейские охраны заметили двух неизвестных мужчин, которые несли кусок металлического бруска. Остановив подозрительных мужчин и пообщавшись с ними, полицейские обнаружили, что это не просто металлический брусок, а кусок рейсы из противотанкового ежа. Как пояснили правоохранителям «металлосборщики», они взяли брусок из поврежденного «ежа» и несли, чтобы сдать его на металл и получить деньги.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции для дальнейшего разбирательства. Личности злоумышленников были установлены — ими оказались местные жители 32 и 34 лет.
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