На Днепропетровщине мужчина задушил товарища, а затем вызвал полицию, чтобы увести от себя подозрения

В Кривом Роге мужчина задушил веревкой своего товарища. Чтобы увести от себя подозрение, после убийства преступник позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил тело знакомого.
Известно, что мужчина пришел в гости к своему 60-летнему товарищу, где впоследствии между ними разгорелась ссора, начала драка, а затем произошло убийство.
Правоохранители задержали горожанина и сообщили ему о подозрении. За умышленное убийство он присядет по меньшей мере на 7 лет
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