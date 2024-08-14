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  • На Днепропетровщине мужчина задушил товарища, а затем вызвал полицию, чтобы увести от себя подозрения

На Днепропетровщине мужчина задушил товарища, а затем вызвал полицию, чтобы увести от себя подозрения

Сегодня 13:46
просмотров

В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина задушил своего знакомого.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина задушил товарища, а затем вызвал полицию, чтобы увести от себя подозрения

В Кривом Роге мужчина задушил веревкой своего товарища. Чтобы увести от себя подозрение, после убийства преступник позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил тело знакомого.

Известно, что мужчина пришел в гости к своему 60-летнему товарищу, где впоследствии между ними разгорелась ссора, начала драка, а затем произошло убийство.

Правоохранители задержали горожанина и сообщили ему о подозрении. За умышленное убийство он присядет по меньшей мере на 7 лет

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Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина задушил товарища, а затем вызвал полицию, чтобы увести от себя подозренияУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина задушил товарища, а затем вызвал полицию, чтобы увести от себя подозренияРусский

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