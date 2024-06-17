На Днепропетровщине мужчина избил 18-летнего юношу

В Днепропетровской области задержали мужчину, который побил подростка. Пьяный житель Кривого Рога напал на 18-летнего парня и избил его.
На днях во время патрулирования полицейские охраны заметили потасовку между двумя мужчинами. Правоохранители усмирили нетрезвого 26-летнего мужчину, нанесшего телесные повреждения 18-летнему парню.
«Мастер нокаутов» был задержан и передан Металлургическому СОГ, а пострадавшего юношу госпитализировали в больницу.
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