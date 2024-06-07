На Днепропетровщине мужчина взорвал гранату во время ссоры со знакомой

Полицейские Днепра сообщили о подозрении мужчине, который во время ссоры со знакомой подорвал гранату.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области со ссылкой на материалы Днепровского РУП.

По предварительной информации, событие произошло 1 июня около 16:00. В полицию поступило сообщение о взрыве во дворе одного из домов в городе Подгородное Днепровского района.

На место прибыла следственно-оперативная группа и извлекла остатки ручной осколочной гранаты Ф1.

Оказалось, что во время ссоры 28-летний мужчина угрожал знакомой, а затем взорвал гранату. В результате взрыва 30-летняя женщина получила травмы, ее госпитализировали.

6 июня следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.15, п.5 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное преступление подозреваемому может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы. Продолжается досудебное расследование, — сообщили правоохранители.

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