На Днепропетровщине мужчина взорвал гранатой свою жену и ребенка: его разыскивает полиция

В Никопольщине разыскивают мужчину, который подорвал жену и ее ребенка. Как сообщает Nikopolnews, событие произошло в селе Преображенка Томаковской общины 8 июля.
Сообщается, что 25-летний Роман Беловус зайдя в дом своей жены, схватил ее за волосы и вытащил на улицу, где начал душить. После этого мужчина бросил в сторону пострадавшей гранату.
Вблизи места подрыва у входной двери в дом находилась 5-летняя дочь потерпевшей. У женщины и девочки значительные ранения.
В настоящее время, по данным СМИ, полиция разыскивает мужчину, который обидел жену.
Приметы Беловус Романа:
Рост: 180-185 см, волосы черные, короткие, борода темная короткая.
Был одет: брюки темные, темная футболка, кроссовки черные.
Особые приметы: имеет татуировку на руке.
В полиции впоследствии сообщили, что с места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства и запал от гранаты.
Правоохранители проводят все необходимые следственно-розыскные действия для задержания мужчины. По указанному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст.15 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
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