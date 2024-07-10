На Днепропетровщине мужчина взорвал гранатой свою жену и ребенка: его разыскивает полиция

В Днепропетровской области мужчина подорвал женщину с ребенком.

В Никопольщине разыскивают мужчину, который подорвал жену и ее ребенка. Как сообщает Nikopolnews, событие произошло в селе Преображенка Томаковской общины 8 июля.

Сообщается, что 25-летний Роман Беловус зайдя в дом своей жены, схватил ее за волосы и вытащил на улицу, где начал душить. После этого мужчина бросил в сторону пострадавшей гранату.

Вблизи места подрыва у входной двери в дом находилась 5-летняя дочь потерпевшей. У женщины и девочки значительные ранения.

В настоящее время, по данным СМИ, полиция разыскивает мужчину, который обидел жену.

Приметы Беловус Романа:

Рост: 180-185 см, волосы черные, короткие, борода темная короткая.

Был одет: брюки темные, темная футболка, кроссовки черные.

Особые приметы: имеет татуировку на руке.

В полиции впоследствии сообщили, что с места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства и запал от гранаты.

Правоохранители проводят все необходимые следственно-розыскные действия для задержания мужчины. По указанному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст.15 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: