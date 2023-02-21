На Днепропетровщине мужчина вызвал эвакуатор, чтобы украсть авто у «друга»

В Желтых Водах 34-летний мужчина вызвал эвакуатор, чтобы угнать автомобиль.
Как рассказали в областной полиции, в конце января владелец авто уехал по делам, а свою машину оставил во дворе одного из домов в Желтых Водах. Подозреваемый решил воспользоваться этой ситуацией, чтобы украсть автомобиль. Для этого он позвонил в службу, которая занимается эвакуацией транспорта, чтобы отбуксировать машину в свой гараж.
Водителю эвакуатора он сказал, что автомобиль принадлежит его другу, который временно находится в зоне боевых действий и попросил отогнать машину в гараж. Впрочем, никакого товарища у него не было.
Таким образом, подозреваемый спрятал автомобиль от его владельца. Позже правоохранители нашли 34-летнего местного жителя, завладевшего чужим транспортом. Ему объявили о подозрении и забрали машину.
Теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
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