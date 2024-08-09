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На Днепропетровщине мужчина воровал деньги с пенсионной карточки своей 87-летней бабушки

Сегодня 09:49
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В Желтых Водах мужчина тратил деньги на себя с пенсионной карточки пожилой родственницы.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина воровал деньги с пенсионной карточки своей 87-летней бабушки

Житель Желтых Вод под предлогом помощи собственной бабушке узнал ПИН-код от ее пенсионной карточки и постепенно тратил средства на свои нужды.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области со ссылкой на материалы Каменского районного управления полиции.

Правоохранителями было установлено, что мужчина помогал 87-летней родственнице снимать деньги с банкомата, таким образом и узнал защитный код ее банковской карты. Решив воспользоваться возможностью, он стал снимать деньги для себя.

Впоследствии без ведома бабушки 39-летний злоумышленник подвязал ее пенсионную карточку к собственному номеру телефона. Таким образом, постепенно потратил 15 тысяч гривен, которые принадлежали пожилой женщине.

Горе-внуку сообщили о подозрении в краже по части 4 статьи 185 Уголовного Кодекса Украины и несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем по части 1 статьи 361 Уголовного Кодекса Украины.

Полицейские напоминают, ни при каких обстоятельствах не сообщайте данные своих карт. Эта информация конфиденциальна – ею должны владеть исключительно владельцы банковских счетов! – Призвали в корреспонденции полиции.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области сотрудники ритуальной службы наживались на родственниках умерших.

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