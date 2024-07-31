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На Днепропетровщине мужчина во время ссоры убил собственного тестя

Сегодня 08:10
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В Днепропетровской области ссора закончилась смертью.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина во время ссоры убил собственного тестя

27 июля около 23:00 в полицию поступило сообщение от работников «скорой» об обнаружении тела мужчины с ножевым ранением на территории одного из частных домовладений в Марганце.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

По прибытии на место правоохранители выяснили, что между 46-летним погибшим и его зятем возник конфликт. В летней кухне 33-летний мужчина во время ссоры ударил ножом в шею своего тестя, в результате чего последний скончался на месте.

Полицейские задержали нападающего в порядке статьи 208 УПК РФ. Орудие преступления – нож – изъяли.

28 июля ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 115 (убийство) Уголовного Кодекса Украины.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре женщина ударила ножом в грудь знакомого, после чего переоделась и пошла гулять во избежание подозрения.

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