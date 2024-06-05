На Днепропетровщине мужчина вклеил свое фото в чужой паспорт

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.
Известно, что в июле 2020 мужчина нашел паспорт жителя Луганской области и решил оставить себе. Он вклеил в документ собственное фото для дальнейшего использования.
14 мая около семи часов утра вблизи села Дубово Синельниковского района сотрудники ТЦК остановили мужчину, во время проверки документов он предъявил поддельный паспорт. Правоохранители изъяли документ и направили на экспертизу.
По результатам исследования мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение), ч. ч. 1, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт в отношении подозреваемого дознаватели Синельниковского районного управления полиции направили в суд. Следственные действия проводились под процессуальным руководством Синельниковской окружной прокуратуры, сообщили в полиции.
Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре полиция изъяла безакцизный товар на сумму почти 800 тысяч гривен.
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