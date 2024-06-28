На Днепропетровщине на глазах у прохожих утонув мужчина

В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина утонул в реке.

В Кривом Роге в реке Саксагань утонул человек.

По словам отдыхающих, мужчина был сам, а перед тем как зайти в воду якобы неадекватно себя вел и придирался к прохожим, пишут местные СМИ. Заплыв на 3 метра от берега, незнакомец сразу принялся звать на помощь.

Люди бросились на помощь и начали звать спасателей, однако мужчина стремительно пошел ко дну и пропал. Поиски горожанина продолжили водолазы ГСЧС, которые на глубине 3 метров и в 10 метрах от берега, нашли тело утопленника.

Специалисты службы спасения извлекли мужчину из воды без признаков жизни и передали правоохранителям. Причины трагедии и личность утопленника устанавливаются.

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