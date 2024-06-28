На Днепропетровщине на глазах у прохожих утонув мужчина

В Кривом Роге в реке Саксагань утонул человек.
По словам отдыхающих, мужчина был сам, а перед тем как зайти в воду якобы неадекватно себя вел и придирался к прохожим, пишут местные СМИ. Заплыв на 3 метра от берега, незнакомец сразу принялся звать на помощь.
Люди бросились на помощь и начали звать спасателей, однако мужчина стремительно пошел ко дну и пропал. Поиски горожанина продолжили водолазы ГСЧС, которые на глубине 3 метров и в 10 метрах от берега, нашли тело утопленника.
Специалисты службы спасения извлекли мужчину из воды без признаков жизни и передали правоохранителям. Причины трагедии и личность утопленника устанавливаются.
Читайте также:
Автор:
После Второй мировой войны парк Глобы пережил реконструкцию, во время…
В Днепре в развлекательном центре Crazy Land травмировались 7 детей.
Пограничники задержали жительницу Закарпатья, которая делала бизнес на военнообязанных мужчинах.
На Днепропетровщине река Вовча окрасилась странным цветом.
После Второй мировой войны парк Глобы пережил реконструкцию, во время которой было не только восстановлено то, что уже было в парке, например, железная дорога, но и зеленая зона обрела несколько новых аттракционов и мест, где жители Днепра могли проводить досуг.…
В Днепре в развлекательном центре Crazy Land травмировались 7 детей.
Пограничники задержали жительницу Закарпатья, которая делала бизнес на военнообязанных мужчинах.
На Днепропетровщине река Вовча окрасилась странным цветом.
В Днепре на жилом массиве Тополь подростки гоняли на "Запорожце".
В Днепре работает два аквапарка. По одному на левом и правом берегу города. В них можно не только поплавать в бассейне, но и покататься на горках и других водных аттракционах.
Недалеко от Днепра есть самый большой в Украине бассейн под открытым небом.
В Каменском мужчина пытался убить собаку.
В Днепропетровской области судили спасателя-предателя, который передавал служебные пароли сотруднику российской ФСБ.
В Днепре на одной из улиц увидели труп.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!