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На Днепропетровщине мужчина утонул, прыгнув в воду с высокого моста

Сегодня 14:45
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Пьяный мужчина прыгнул с высокого моста в реку и утонул.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина утонул, прыгнув в воду с высокого моста

Трагедия на воде произошла 16 июня, в Широком Криворожском районе. Об этом сообщила медик Криворожской станции экстренной медицинской помощи Мария Полян.

Известно, что супруги отдыхали на берегу реки. Как рассказала жена, ее муж напился и решил перед ней похвастаться, потому прыгнул с высокого моста в воду.

Как стало известно по словам жены, они с мужем отдыхали на берегу реки, после определенного количества выпитого алкоголя последний решил похвастаться и прыгнул с высокого моста в реку и пропал в воде, — пишет Мария.

В «скорую» жена позвонила только тогда, когда увидела в реке тело мужа без признаков жизни. После того как пострадавшего доставили на берег сотрудники ГСЧС, он был осмотрен бригадой ЭМД. К сожалению, медиками была констатирована смерть.

Выражаем соболезнования родным и близким. Не пренебрегайте элементарными правилами поведения на воде! – отмечает работница станции скорой помощи.

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