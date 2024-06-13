На Днепропетровщине мужчина угрожал своей семье гранатой

Мужчина угрожал семье гранатой.

В Никополе семейный конфликт чуть ли не завершился взрывом гранаты.

Как сообщили в полиции охраны Днепропетровской области, о семейном конфликте заявила обеспокоенная женщина, позвонив в полицию. На место происшествия была направлена ​​группа реагирования Никопольского отдела полиции охраны.

В ходе выяснения всех обстоятельств происшествия в квартире заявительницы обнаружили 37-летнего мужчину, который угрожал своему окружению предметом, внешне похожим на гранату, вместе с энтузиазмом к ней.

Выяснилось, что опасный боеприпас мужчина хранил без предусмотренного законом разрешения.

На место прибыла следственно-оперативная группа, задокументировавшая данный факт. Найденное изъято и направлено на экспертное исследование

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