На Днепропетровщине мужчина угрожал односельчанам гранатой

30 марта в Новомосковский районный отдел полиции поступило несколько сообщений о том, что местный житель ходит по поселку с гранатой и угрожает односельчанам.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Во время проверки правоохранители установили местонахождение и личность правонарушителя. Им оказался 51-летний ранее судимый местный житель. Во время поверхностного осмотра в кармане его куртки полицейские изъяли гранату и запал к ней.
Мужчину задержали. Боеприпас направили на экспертизу.
Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения – содержание под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Космодромной нашли боевую гранату: комментарий полиции.
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