На Днепропетровщине мужчина угнал автомобиль своего должника

35-летнему же мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в суд.

Правоохранители нашли похитителя и угнанный автомобиль. Транспортное средство было возвращено владельцу.

Об этом сообщили в ГУНП Днепропетровской области.

В начале марта 35-летний житель Синельниковского района решил вернуть задолженные средства необычным способом. Пока должник отсутствовал, мужчина отбуксировал его автомобиль к своему домовладению.

В больнице Мечникова в Днепре собрали консилиум для решения вопроса…

В Днепре на завтра, 16 августа, запланированы изменения в движении…

"Укрпочта" готова открыться в Судже Курской области в РФ.

В этом году Ореховый Спас в Украине отмечают 16 августа.…

Ореховый Спас -2024: дата праздника, что нельзя делать и приметы В этом году Ореховый Спас в Украине отмечают 16 августа. Новая дата вызвана тем, что церковь перешла на новоюлианский календарь, где даты праздников сдвинуты на 13 дней по сравнению с юлианским календарем, которым церковь пользовалась раньше. 2 просмотров

В Днепре на проспекте Яворницкого перед пешеходным переходом образовались дыры В Днепре на Яворницком посреди дороги образовались дыры в асфальте. 5 просмотров

В Днепре стартовал набор в женский строительный батальон: как присоединиться Женщины, живущие в Днепре, могут присоединиться к первому в Украине женскому строительному батальону. 5 просмотров