На Днепропетровщине мужчина угнал автомобиль своего должника

В начале марта 35-летний житель Синельниковского района решил вернуть задолженные средства необычным способом. Пока должник отсутствовал, мужчина отбуксировал его автомобиль к своему домовладению.
Об этом сообщили в ГУНП Днепропетровской области.
Правоохранители нашли похитителя и угнанный автомобиль. Транспортное средство было возвращено владельцу.
35-летнему же мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в суд.
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