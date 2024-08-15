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На Днепропетровщине мужчина угнал автомобиль своего должника

Сегодня 15:58
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В Первотравенске мужчина угнал автомобиль должника.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина угнал автомобиль своего должника

В начале марта 35-летний житель Синельниковского района решил вернуть задолженные средства необычным способом. Пока должник отсутствовал, мужчина отбуксировал его автомобиль к своему домовладению.

Об этом сообщили в ГУНП Днепропетровской области.

Правоохранители нашли похитителя и угнанный автомобиль. Транспортное средство было возвращено владельцу.

35-летнему же мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в суд.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина угнал автомобиль своего должника

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