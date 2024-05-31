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На Днепропетровщине мужчина ударил ножом знакомого и скрылся.

Сегодня 07:19
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В Павлограде правоохранители задержали 43-летнего мужчину подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина ударил ножом знакомого и скрылся.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области с ссылкой на материал Павлоградского районного отдела полиции.

По предварительной информации, 28 мая около 17:40 в одной из квартир по улице Заводской между двумя мужчинами произошла словесная перепалка. Они перевернулись бранями, после чего один из них несколько раз ударил кухонным ножом хозяина квартиры и ушел.

Раненого госпитализировали.

Правоохранители криминальной полиции Павлоградского районного отдела полиции разыскали и задержали подозреваемого неподалеку от места происшествия. А также изъяли орудие преступления.

29 мая следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, — отмечено в публикации.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре несовершеннолетний парень разоблачил наркокурьеров.

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