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  • На Днепропетровщине мужчина скрылся из блокпоста, а во время погони врезался в другой автомобиль

На Днепропетровщине мужчина скрылся из блокпоста, а во время погони врезался в другой автомобиль

Сегодня 14:44
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На Днепропетровщине задержали водителя, пытавшегося скрыться из блокпоста.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина скрылся из блокпоста, а во время погони врезался в другой автомобиль

На Днепропетровщине задержан беглец, сообщили правоохранители Полиции охраны.

19 июня, в полдень, автопатрулем Никопольского РО УПО Днепропетровской области по охране трубопровода ООО «Ростдорстрой» задержан 44-летний гражданин, который на автомобиле не выполнил законные требования работника полиции и совершил побег из блокпоста.

Правоохранители погнались за водителем, который пытаясь скрыться, врезался в припаркованное на стоянке авто. Но впоследствии мужчину задержали.

Беглецу передали СОГ Никопольского РУП ГУНП для дальнейшего выяснения всех обстоятельств

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина скрылся из блокпоста, а во время погони врезался в другой автомобиль

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