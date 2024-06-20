На Днепропетровщине мужчина скрылся из блокпоста, а во время погони врезался в другой автомобиль

На Днепропетровщине задержали водителя, пытавшегося скрыться из блокпоста.

На Днепропетровщине задержан беглец, сообщили правоохранители Полиции охраны.

19 июня, в полдень, автопатрулем Никопольского РО УПО Днепропетровской области по охране трубопровода ООО «Ростдорстрой» задержан 44-летний гражданин, который на автомобиле не выполнил законные требования работника полиции и совершил побег из блокпоста.

Правоохранители погнались за водителем, который пытаясь скрыться, врезался в припаркованное на стоянке авто. Но впоследствии мужчину задержали.

Беглецу передали СОГ Никопольского РУП ГУНП для дальнейшего выяснения всех обстоятельств

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