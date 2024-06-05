На Днепропетровщине мужчина развращал 8-летнего ребенка через мессенджер

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.
По предварительной информации, в Каменском мужчина начал переписку с восьмилетней девочкой в одном из мессенджеров. Воспользовавшись ее малолетним возрастом и доверием, обвиняемый попросил отправить собственные фотографии интимного характера.
Также известно, что мужчина загружал фото- и видеофайлы, связанные с детской порнографией, и специально распространял материалы в чат-боте Telegram.
Во время проведения обыска по месту жительства правоохранители изъяли мобильный телефон с соответствующими файлами.
Прокуроры Каменской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя г. Каменское по фактам развращения малолетнего ребенка и хранения, распространения детской порнографии (ч. 2 ст. 156, ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 УК Украины), – отмечается в публикации.
Мужчина находится под стражей во время проведения досудебного расследования.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре будут судить женщину, которая хотела продать 2-летнего сына.
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