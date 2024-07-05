На Днепропетровщине мужчина пытался зарубить топором собственную мать

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Днепропетровской области.
В сообщении отмечается, что инцидент произошел 3 июля около 18:00 в одной из квартир в Покровском районе города.
В доме произошел конфликт между сыном и его 61-летней матерью, в ходе которого мужчина несколько раз ударил женщину кухонным топором.
Для оказания помощи пострадавшую госпитализировали.
Известно, что нападавший ранее был судим.
Правоохранители задержали мужчину и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 (покушение на уголовное правонарушение), а также части 2 статьи 115 (покушение на убийство) Уголовного Кодекса Украины.
Напомним, сегодня мы писали, что в Кривом Роге конфликт между знакомыми закончился поножовщиной.
Читайте также:
Автор:
В Павлоградщине загорелась часть леса.
На Дніпропетровщині помітили метелика з незвичайним забарвленням.
В Каменском районе 17-летний парень совершал "продажу" своего телефона.
В больнице Днепра скончалась женщина, пострадавшая от атаки врага по…
В Павлоградщине загорелась часть леса.
На Дніпропетровщині помітили метелика з незвичайним забарвленням.
В Каменском районе 17-летний парень совершал "продажу" своего телефона.
В больнице Днепра скончалась женщина, пострадавшая от атаки врага по Днепру 3 июля.
В одном из домов Криворожского района мужчина напал с ножом на знакомого.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре на одном из жилых массивов неизвестные повсюду рассыпали крысиный яд.
В Новомосковске на Днепропетровщине разоблачили подпольный завод, который производил этиловый спирт.
В Днепре возросло число погибших из-за ракетной атаки 3 июля.
В пятницу, 5 июля, в Днепре и области будут выключать свет все сутки.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!