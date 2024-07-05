На Днепропетровщине мужчина пытался зарубить топором собственную мать

В Кривом Роге мужчина пытался убить на свою мать.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Днепропетровской области.

В сообщении отмечается, что инцидент произошел 3 июля около 18:00 в одной из квартир в Покровском районе города.

В доме произошел конфликт между сыном и его 61-летней матерью, в ходе которого мужчина несколько раз ударил женщину кухонным топором.

Для оказания помощи пострадавшую госпитализировали.

Известно, что нападавший ранее был судим.

Правоохранители задержали мужчину и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 (покушение на уголовное правонарушение), а также части 2 статьи 115 (покушение на убийство) Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, сегодня мы писали, что в Кривом Роге конфликт между знакомыми закончился поножовщиной.

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