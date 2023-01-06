На Днепропетровщине мужчина продавал РПГ, гранаты и патроны

В Апостолово 56-летний мужчина незаконно продавал оружие. Его задержали.

Как сообщает ГУ НП в Днепропетровской области, 56-летний мужчина на одной из улиц города пытался продать гранатомет «РПГ-18», гранаты «РГД-5» и «Ф-1» из запалами, а также 120 патронов калибра 5.45 мм.

5 января подозреваемого задержали. Боеприпасы и деньги, полученные от продажи, изъяли и направили на экспертизу.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Теперь мужчину ждет наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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